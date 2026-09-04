"دي بي ورلد الخيرية" تطلق مبادرات بنحو مليون درهم لتعزيز الصحة والأمن الغذائي في 3 دول

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، الذراع الخيري لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن شراكتين إستراتيجيتين بقيمة إجمالية تقارب مليون درهم لدعم الرعاية الصحية والأمن الغذائي في رواندا ونيجيريا والهند، وذلك ضمن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026".

وتشمل الشراكة الأولى تخصيص 500 ألف درهم لدعم برنامج العيادات المتنقلة التابع لـ"أستر دي إم للرعاية الصحية" في رواندا، والذي يمتد على مدى 10 سنوات، بهدف إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى المجتمعات في المناطق النائية والأقل استفادة من الخدمات، والمساهمة في تعزيز وصولها إلى الرعاية الصحية الأساسية.

وتتضمن الشراكة الثانية تقديم 367 ألفا و250 درهما لتعزيز التعاون القائم بين مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" ومؤسسة مدينة إكسبو دبي، بما يتيح من خلال برنامج المبتكرين العالميين تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة النظم الغذائية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية في نيجيريا والهند.

وأكدت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، أن دولة الإمارات تمتلك إرثا إنسانيا راسخا من العطاء، مشيرة إلى أن العمل الخيري المؤسسي يتجه اليوم نحو توظيف القدرات والخبرات والشراكات لتحقيق أثر أكبر وأكثر استدامة وقابل للقياس.

وأضافت أن الشراكتين تجسدان هذا التوجه من خلال الجمع بين الخبرات والإمكانات المختلفة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية ودعم تطوير حلول مبتكرة للنظم الغذائية بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة للمجتمعات المستفيدة.

وشاركت المؤسسة للمرة الثالثة في "ديهاد"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الماضي، كما كانت ضمن رعاة الدورة، وأسهمت في مناقشة تطور دور العمل الخيري المؤسسي وسبل الانتقال من نموذج التبرعات التقليدية إلى بناء شراكات تحقق أثرا طويل الأمد.

وقالت مرجان فريدوني، نائب رئيس مؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن التعاون يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإنسانية والبيئية، مشيرة إلى أن الشراكة ستدعم توسيع حلول مبتكرة في الهند ونيجيريا لخدمة المجتمعات الأكثر احتياجا وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والغذائية.