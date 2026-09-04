الدار تنجز أول تمويل عقاري لوحدات على المخطط في أبوظبي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / أنجزت مجموعة الدار أول تمويل عقاري لعملائها بضمان وحدة مباعة على المخطط في أبوظبي، وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري، الذي يتيح إثبات اسم البنك المموّل رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار، لتصبح بذلك أول مطور عقاري في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً من هذا النوع.

ويتيح الإطار الجديد للعميل الذي سدد 50% من سعر شراء الوحدة ترتيب تمويل عقاري عليها وهي مباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية، بما يتيح له تحديد شروط التمويل مسبقاً والحفاظ على سيولته متاحة طوال فترة الإنشاء، ويغنيه عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار.

ويوفر هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط، في خطوة تعكس أهمية إتمام الدار أول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بصفته البنك المموّل.

وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للحصول على تمويل عقاري لوحدة مباعة على المخطط.

وتتيح مجموعة الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة "استشارات التمويل العقاري من الدار"، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات، وتساعدهم على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.

وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري، إن استكمال عملية التسجيل يمثل خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية.

وأضاف أن إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي تسهم في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية، فيما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف.

من جانبه، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً، مشيراً إلى أن إطار مركز أبوظبي العقاري الجديد لتمويل الوحدات على المخطط يمثل خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين.

وتوفر خدمة "استشارات التمويل العقاري من الدار" للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، من بينها بنوك في دولة الإمارات تشمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى، فيما يمكن للعملاء زيارة تطبيق "Live Aldar" للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة "استشارات التمويل العقاري من الدار".