M42 تستعرض قدراتها في مجال الرصد البيئي الذكي في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / استعرضت "M42"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، خلال مشاركتها الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية "ADIHEX 2026"، جهودها في مجال الرصد البيئي الذكي، ودور العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبيانات في توفير رؤى تدعم الصحة العامة والاستعداد لمواجهة المخاطر والتحديات البيئية وتعزيز رفاه المجتمع.

وتركزت مشاركة M42 على منصة "راصد" الذكية، التي طورتها بالشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لرصد المؤشرات الصحية في المدن وتحويل تحليلات عينات مياه الصرف الصحي عبر 100 موقع للرصد في أبوظبي والعين والظفرة إلى معلومات تنبؤية ورؤى معززة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الجهات المعنية على الكشف عن مخاطر الصحة العامة الناشئة ودعم اتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على البيانات.

ومنذ بدء عملياته، نجح مختبر "راصد" في تحليل أكثر من 75 ألف عينة من مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، شملت أكثر من 400 مادة ومكوّن كيميائي وبيولوجي، وأسهمت هذه الجهود في إنشاء واحدة من أكبر قواعد بيانات رصد مياه الصرف الصحي في المنطقة والعالم، بما يوفر رؤية أوضح حول مستوى الصحة العامة وجودة البيئة والتوجهات المجتمعية.

وصممت منصة "راصد" لإجراء رصد مستمر على مستوى السكان، حيث تحلل نماذج الذكاء الاصطناعي مجموعات ضخمة من بيانات مياه الصرف الصحي لتوفير تقييم متكامل للمؤشرات الصحية والبيئية على مستوى المدن، واحتساب درجة لمخاطر التهديدات واستشرافها وتحديد مصادرها، بما يسهم في توجيه الموارد والاستجابة بكفاءة أكبر.

وأكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي للمختبر المركزي للفحص، أهمية مواصلة تطوير منهجيات تعزيز البنية التحتية للجودة في أبوظبي وفهم العوامل المؤثرة في رفاه المجتمع وجودة الحياة، مشيراً إلى أن التعاون مع M42 في منصة "راصد" يجمع الخبرات في مجالات الرصد البيئي والعلوم والتكنولوجيا، ويدعم توجه أبوظبي نحو مجتمع أكثر صحة وأماناً وقدرة على مواجهة التحديات.

من جانبه، أوضح ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في M42، أن تحليل المؤشرات البيئية يوفر معلومات قابلة للتطبيق تسهم في اتخاذ قرارات مبكرة ومدروسة تستند إلى بيانات دقيقة، لافتاً إلى أن مشاركة M42 في المعرض تستعرض منظومتها المتكاملة للمعلومات والتحليلات وقدراتها المتقدمة في دعم صحة الإنسان والحيوان والبيئة.