“سبيس 42” تطلق “رواد المستقبل للفضاء” لإعداد كفاءات إماراتية في الفضاء والذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / أطلقت “سبيس 42”، الشركة الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، برنامج "رواد المستقبل للفضاء"، لتزويد الطلبة الإماراتيين بخبرات عملية ومهارات متخصصة تؤهلهم لمسارات مهنية في قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الشركة للمساهمة في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات المتخصصة ودعم الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والتقنيات الناشئة في تطوير قطاع الفضاء.

ويستهدف البرنامج طلبة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وغيرها من المجالات التقنية، ويمتد من أربعة إلى 16 أسبوعاً داخل منشآت “سبيس 42”، حيث ينفذ المشاركون مهام تطبيقية تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية بإشراف خبراء ومتخصصين من الشركة.

وتضم الدفعة الأولى طلبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة زايد، إلى جانب طلبة من عدد من المدارس التي حددتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وقال أديث أبراهام، نائب الرئيس لشؤون استقطاب المواهب وتطويرها في “سبيس 42”، إن مستقبل قطاع الفضاء يعتمد إلى جانب التقنيات المتطورة على وجود كوادر قادرة على فهمها وتطبيقها وتطويرها، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح الطلبة خبرة مبكرة تساعدهم على الاستعداد للعمل في أحد أكثر القطاعات تطوراً ونمواً.

ويتضمن البرنامج ندوات نظرية وتجارب عملية وتدريباً على استخدام تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب تطوير مهارات حل المشكلات والتعاون والتواصل والتكيف مع بيئة العمل.

ويحصل المشاركون في ختام البرنامج على شهادة من “سبيس 42”، فيما تعتزم الشركة استقبال دفعتين سنويا لتوسيع فرص مشاركة الطلبة الإماراتيين وإعدادهم للعمل مستقبلاً في قطاع الفضاء.