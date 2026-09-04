إيدج تستكمل الاستحواذ على شركة أكاير البرازيلية المتخصصة في هندسة الطيران

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة إيدج استكمال الاستحواذ على "أكاير"، الشركة البرازيلية المتخصصة في هندسة الطيران، عقب استيفاء جميع الشروط السابقة المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وبموجب الصفقة، التي أُعلن عنها خلال مراسم أقيمت في يوليو، تحتفظ أكاير بوضعها كشركة دفاع إستراتيجية "EED"، بما يرسخ دورها ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية في البرازيل.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: يشكل إتمام الاستحواذ على أكاير خطوة إستراتيجية مهمة في مسيرة توسع ايدج في البرازيل ونتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرات أكاير الهندسية، وتعزيز إسهاماتها في منظومة الدفاع البرازيلية، بما يدعم تطوير قدرات ايدج على مستوى المجموعة.

وفي إطار الصفقة، يمتلك روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي لشركة SIATT، حصة أقلية في أكاير، وفقاً للهيكل المؤسسي المتفق عليه للاستحواذ، فيما تحتفظ مجموعة ايدج بالسيطرة الكاملة على الشركة.

ويسهم الاستحواذ في توسيع حضور ايدج الاستثماري في البرازيل، وتعزيز قدرات قطاع الدفاع المحلي، ودعم تطوير التكنولوجيا الإستراتيجية وترسيخ السيادة التكنولوجية كما من شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنمية المهارات والخبرات الوطنية.

وستعزز أكاير حضور ايدج في البرازيل من خلال قاعدة هندسية متقدمة وفريق متخصص متعدد المجالات يمتلك خبرات تغطي مختلف مراحل دورة حياة المنتج، من التصميم والتطوير إلى التصنيع الصناعي.

يذكر أن أكاير تتعاون حالياً مع ايدج في تطوير وإنتاج الأنظمة المسيرة، بما يحقق نتائج ملموسة ويمهد لمزيد من التكامل والتعاون بين شركات المجموعة.