مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تدعم وقف جامعة الفجيرة بـ500 ألف درهم

الفجيرة في 4 سبتمبر/ وام / قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، بدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 500 ألف درهم دعماً لصندوق وقف جامعة الفجيرة، للمساهمة في دعم الطلبة المتعسرين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

ويأتي هذا الدعم إيماناً بأهمية التعليم في تمكين الإنسان وبناء مستقبله، وتعزيزاً لدور الوقف التعليمي في توفير دعم مستدام للطلبة الذين تواجه أسرهم تحديات مالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الدراسية عنهم، ويتيح لهم مواصلة تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

وثمّن الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، هذه المبادرة، مؤكداً أن دعم صندوق وقف جامعة الفجيرة يمثل استثماراً مستداماً في التعليم والإنسان، ويسهم في تعزيز قدرة الجامعة على دعم طلبتها وتمكينهم من استكمال دراستهم، وإعداد أجيال قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وخدمة الوطن.