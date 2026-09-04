الاتحاد للطيران و"ROX" توقعان مذكرة لتطوير تجارب السفر والتنقل الذكي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / وقعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وشركة “ROX” المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجالات السفر والتنقل وتجارب الوجهات السياحية، مع التركيز مبدئيا على الموسم الثاني من جولة “ROX” الكبرى لأفريقيا.

وبموجب المذكرة، من المقرر أن تظهر علامة الاتحاد للطيران التجارية على المركبة المستخدمة في الموسم الثاني من الجولة، إلى جانب دراسة إنتاج محتوى مشترك وتنفيذ أنشطة تسويقية مرتبطة بالمبادرة، واستكشاف فرص الربط بين السفر الجوي والتنقل البري وتجارب الوجهات السياحية في أفريقيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال افتتاح مركز “ROX” للتصنيع المتقدم للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتوفر إطارا للتعاون المحتمل بين الجانبين في مجالات التنقل الذكي وتجارب السفر المستقبلية والتكنولوجيا وابتكارات أسلوب الحياة.

وتمثل جولة “ROX” الكبرى لأفريقيا رحلة برية طويلة عبر القارة، تستعرض خلالها مركبة “ROX ARAMAS” قدراتها في بيئات ووجهات متنوعة، مع التركيز على مفاهيم التنقل والاستكشاف والسفر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الجولة تمثل نقطة انطلاق تجمع بين السفر والتنقل والوجهات السياحية، مشيراً إلى أن المذكرة تتيح للطرفين تقييم فرص التعاون المستقبلي وتطوير أفكار تسهم في تعزيز تجربة المسافرين.

من جانبه، قال يان فنغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ROX”، إن التعاون يفتح المجال أمام استكشاف فرص أوسع في التنقل الذكي والسفر وأسلوب الحياة، لافتاً إلى تكامل السفر الجوي مع التنقل البري في تقديم تجارب جديدة للمسافرين.

وتتخذ الشركتان من أبوظبي مقراً رئيسياً لهما، وتسعيان من خلال المذكرة إلى استكشاف إمكانات التكامل بين قدراتهما في قطاعي السفر والتنقل.