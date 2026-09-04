"إسلامية دبي": الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني

دبي في 4 سبتمبر/ وام / أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم الدولي للعمل الخيري يجسد قيمة راسخة في نهج دولة الإمارات، التي جعلت من العطاء إرثاً أصيلاً ومسؤولية وطنية ومنظومة مؤسسية تسهم في صون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع.

وقال المهيري، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، إن دولة الإمارات، امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، رسخت نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني يقوم على تمكين الإنسان واستدامة الأثر.

وأضاف أن دبي تمضي برؤية طموحة تجعل العمل الخيري شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل، من خلال منظومة ترتكز على الكفاءة والشفافية والحوكمة، مشيراً إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تواصل دورها في تنظيم القطاع والارتقاء به، وتعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المانحة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يضمن وصول العطاء إلى مستحقيه وتعظيم أثره المجتمعي.

وأكد أن القيمة الحقيقية للعمل الخيري تتجلى في قدرته على إحداث تحول إيجابي ومستدام في حياة الإنسان، لافتاً إلى أن كل مساهمة مسؤولة وشراكة فاعلة ومبادرة مدروسة تمثل لبنة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.