"ضمان": أكثر من 35% من كوادرنا إماراتيات وتمكينهن ركيزة لمستقبل مستدام

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، أن تمكين الكفاءات الوطنية النسائية والاستثمار المستدام في تطويرها يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية المؤسسية وبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة، مشيراً إلى أن المواطنات يشكلن اليوم أكثر من 35 بالمئة من إجمالي الكوادر العاملة في "ضمان".

جاء ذلك خلال إطلاق الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، برنامجاً شاملاً احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي يسلط الضوء على صحة المرأة وقيادتها ودورها المتنامي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز حضورها ومساهمتها في مختلف المجالات المهنية والقيادية.

وقال الظاهري إن "ضمان" تفخر بالدور المحوري للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، وتؤمن بأن تمكين الكفاءات الوطنية النسائية والاستثمار المستدام في تطويرها يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية المؤسسية وبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف أن المواطنات يشكلن اليوم أكثر من 35 بالمئة من إجمالي الكوادر العاملة في "ضمان"، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بتوفير بيئة عمل داعمة وممكنة، تفتح آفاق النمو المهني أمام الكفاءات الوطنية النسائية، وتدعم تحقيق طموحاتهن القيادية.

وانطلقت فعاليات البرنامج باحتفال رئيسي عقد في مقر الشركة بأبوظبي، وتضمن جلسة حوارية حول تمكين المرأة، إلى جانب ورشة عمل تفاعلية وإبداعية بعنوان "احملي قصتك"، أتاحت للمشاركات التعبير عن طموحاتهن وقصص نجاحهن وهوياتهن الوطنية بصورة إبداعية.

وتستمر فعاليات البرنامج في كل من المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وفرعها في مدينة العين حتى 27 سبتمبر الحالي، وتشمل جلسات توعوية تُعقد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية، من أبرزها جلسة متخصصة بعنوان "المرأة والتكنولوجيا"، تستعرض دور المرأة في التكنولوجيا والابتكار والتحول المؤسسي، وأهمية تمكين الكفاءات الوطنية النسائية للقيام بأدوار فاعلة في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.

كما يتضمن البرنامج جلسات توعوية حول صحة المرأة، إلى جانب تكريم المتطوعات تقديراً لجهودهن ومساهماتهن، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات التقديرية لموظفات الشركة، وتنظيم ورش إبداعية وتفاعلية.