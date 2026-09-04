شرطة دبي: مبادرة "نسيج" تسهم في خفض السلوك السلبي المدرسي لدى الطلبة 98.5%

دبي في 4 سبتمبر/ وام / أسهمت مبادرة "نسيج" التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي في خفض السلوك السلبي المدرسي لدى الطلبة الملتحقين بها بنسبة 98.5%، والسلوك المنزلي السلبي بنسبة 90.9%، فيما بلغت نسبة انخفاض العود للسوابق الجنائية 88%، بحسب نتائج استطلاع رأي لأولياء الأمور.

وأعلنت شرطة دبي تأهيل 135 طالباً ضمن 10 دورات نفذتها المبادرة خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في إطار برنامج مجتمعي يستهدف معالجة السلوكيات السلبية لدى الأحداث في المدارس وخارجها بصورة استباقية، وتعزيز السلوك الإيجابي وإعادة الدمج المجتمعي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بلوغ نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة وبرامجها ودوراتها التدريبية 95%.

واستفاد الطلبة من 10 دورات تدريبية تخصصية أعدتها أكاديمية شرطة دبي، واستمرت على مدار 220 يوماً، بواقع 14 ألفاً و616 ساعة تدريبية، توزعت بواقع 30% للتدريبات العسكرية، و25% للرياضية، و21% للتوعية، و16% للأنشطة اللامنهجية، و5% للزيارات الميدانية، و3% للدعم النفسي.

وقال العميد عبد العزيز محمد العبدالله، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة والمشرف العام على مبادرة "نسيج"، إن المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كان لها أثر بالغ في تهذيب وإصلاح الطلبة الجانحين، من خلال توفير برامج ودورات تدريبية تخصصية لهم.

وأوضح أن هناك أهدافاً رئيسة تسعى شرطة دبي إلى تحقيقها من خلال مبادرة "نسيج"، تتمثل في الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس، وإعادة الدمج في المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتعزيز السلوك الإيجابي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المبادرة.

وأضاف أن برنامج المبادرة يُعد بديلاً عن المسار الجزائي في التعامل مع الطلبة الجانحين أو المخالفين، إذ يخضع الطالب لبرنامج مشابه لذلك الذي يخضع له طلبة أكاديمية الشرطة، بما يسهم في تعزيز الالتزام المجتمعي والانضباط لديهم.

وأشار إلى أن الدورات التخصصية تسهم في إحداث تغيير إيجابي في شخصيات الطلبة وتجعلهم أكثر انضباطاً سواء في محيط المدرسة أو الأسرة أو المنطقة التي يعيشون فيها.

وأكد أن البرنامج يعزز وعي الطلبة بالتبعات القانونية للتصرفات السلبية والمخالفات وأثرها في مستقبلهم، ويسهم في التصدي الاستباقي للمشكلات السلوكية وتقويم الطلبة الجانحين دون تعريضهم للمساءلة القانونية، من خلال المحاضرات والمناهج التوعوية والتدريبات الرياضية والشرطية ودورات تعزيز المهارات الفردية والإبداعية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته أكاديمية شرطة دبي للاحتفاء بالطلبة المنتسبين إلى دورات المبادرة، بحضور أولياء أمورهم.

وحصلت مبادرة "نسيج" على المركز الأول في جائزة الشارقة للعمل التطوعي لعام 2026، والمركز الأول في جائزة أفكار الإمارات لأفضل مبادرة مجتمعية لعام 2026، إلى جانب المركز الأول في جائزة الجمعية الدولية للفكر الشرطي عن أفضل مبادرة متميزة لعام 2025