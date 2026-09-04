معرض الشرق الأوسط للطاقة.. اتفاقية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 1.9 ميغاواط في كيزاد أبوظبي

دبي في 4 سبتمبر/ وام / شهد اليوم الثالث من الدورة الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للطاقة حوارات وفعاليات ركزت على دور الكفاءات البشرية والابتكار والشراكات في دفع تحول قطاع الطاقة، إلى جانب الإعلان عن صفقات ومشروعات جديدة واستعراض حلول متقدمة في التخزين والشبكات والطاقة الرقمية.

وشهد المعرض توقيع شركة "Union Iron & Steel UIS" الإماراتية، المتخصصة في تصنيع قضبان حديد التسليح، اتفاقية مع Yellow Door" Energy" لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.9 ميغاواط ذروة على أسطح منشأة التصنيع التابعة للشركة في "ICAD I " ضمن مجمع كيزاد في أبوظبي.

ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 3 آلاف لوح شمسي على مساحة 15 ألف متر مربع من الأسطح، على أن تنتج المحطة، بعد بدء تشغيلها، نحو 3 ملايين كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة خلال عامها الأول، وتسهم في تجنب أكثر من 930 ألف كيلوغرام من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يكتمل المشروع بحلول صيف 2027.

واستهلت فعاليات اليوم بجلسة "Power by Her"، إحدى مبادرات "inD" بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن الوزارة ومجموعة رواندا للطاقة ولجنة "سيغري مصر" و"دينتونز" والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وركزت على تعزيز حضور المرأة ودورها القيادي في قطاع الطاقة.

واستضاف منتدى التميز التقني جلسة بعنوان "Generation Grid: المهندسون الذين سيقررون نجاح أو فشل تحول قطاع الطاقة"، بمشاركة مجموعة من المهندسين الشباب، وأدارتها المهندسة عائشة النقبي، المهندسة الكهربائية وعضو مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وشهد "Global Innovation Hub"، المنصة المتخصصة بالابتكار في المعرض، استعراض تقنيات في مجالات الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين وحلول الطاقة الرقمية، إلى جانب تحدٍ للابتكار شارك فيه أربعة متأهلين للتصفيات النهائية.

وفازت بالتحدي Monic Nnaedozie، الرئيس التنفيذي للعمليات في Solaristique، التي تعمل على توظيف تقنيات الطاقة الشمسية وحلول التبريد الصديقة للبيئة في نيجيريا لمساعدة المنازل والشركات والمجتمعات على التحول إلى مصادر طاقة أنظف.

وفي مجال تقنيات تخزين الطاقة، أطلقت Trina Storage، وحدة أعمال تخزين الطاقة التابعة لشركة Trina Solar، حل "Elementa + Electra" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهو نظام متكامل لتخزين الطاقة على نطاق المرافق يجمع بين نظام البطاريات بالتيار المستمر Elementa 3 بسعة 6.25 ميغاواط/ساعة، ومنصة التيار المتردد Electra بقدرة 13.8 ميغا فولت أمبير.

وقال جاك تشين، رئيس قسم تخزين الطاقة في Trina Solar، إن التركيز ينصب على توفير حلول متكاملة لشركات المرافق والمطورين تجمع بين الأداء والموثوقية والمرونة، بما يدعم التطوير طويل الأمد لتخزين الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.

كما عرضت Ducab Metals Business، إحدى الشركات التابعة لمجموعة دوكاب، موصلاتها الكهربائية "High Temperature Low Sag"، التي تساعد شركات المرافق على نقل كميات أكبر من الكهرباء عبر ممرات النقل القائمة، مع تحسين الكفاءة وتحقيق خفض يصل إلى 14 في المئة في خسائر نقل الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية، بحسب الشركة.

واستعرضت Riello UPS حلول حماية الطاقة المخصصة لمراكز البيانات ذات المهام الحرجة، في ظل النمو المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي وارتفاع متطلبات استمرارية الأعمال وكفاءة استهلاك الطاقة.

وشملت الجهات العارضة الأخرى Kirloskar وAE Solar وTE Connectivity وEmirates Transformer وTBEA، فيما تناولت الجلسات المصاحبة موضوعات الأمن السيبراني للشبكات، وتمويل مستقبل الطاقة في أفريقيا، والتوسع في البنية التحتية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.

وخصص المعرض ضمن فعاليات اليوم الثالث فعالية "Africa Spotlight" لبحث إمكانات قطاع الطاقة في القارة الأفريقية وتطوراته، إلى جانب الإعلان عن توسع الفعالية إلى "Africa Energy"، المقرر تنظيمها في جنوب أفريقيا عام 2027.

وقال مايكل بالارد، المدير الدولي للمبيعات في شركة مارشال-تافلكس إن المعرض تطور بشكل كبير ويمثل منصة مهمة جداً لعرض المنتجات في هذه السوق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتيح فرصاً تجارية حقيقية.

واستقطبت الدورة الخمسون من معرض الشرق الأوسط للطاقة عارضين يمثلون أكثر من 70 دولة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أسواق في أفريقيا والهند والصين وأوروبا.