منتخب الريشة الطائرة يشارك في آسيوية الناشئين بالصين

دبي في 4 سبتمبر/ وام / يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة في منافسات بطولة آسيا للناشئين تحت 15، و17 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر الحالي في مدينة تشينغداو الصينية، وذلك بدعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مشروع إعداد المواهب الرياضية للريشة الطائرة لمسار أولمبياد 2036، الذي يستهدف تطوير قاعدة من اللاعبين واللاعبات الواعدين، وإكسابهم الخبرة والاحتكاك الدولي من خلال الدفع بهم في البطولات القارية والدولية، بما يدعم إعدادهم للمراحل والاستحقاقات الرياضية المستقبلية.

وغادرت البعثة اليوم إلى الصين برئاسة حسين الأميري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والمدير المالي للاتحاد، وتضم 29 لاعباً ولاعبة، إلى جانب الجهازين الإداري والفني.

وتشمل منافسات الفئتين خمس مسابقات هي فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط.

وتنطلق الأدوار التمهيدية يوم 8 سبتمبر وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، فيما تقام مباريات ربع النهائي يوم 11 سبتمبر، ونصف النهائي يوم 12 سبتمبر، والنهائيات يوم 13 سبتمبر، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب ووفق نظام التسجيل من ثلاثة أشواط بواقع 15 نقطة للشوط.