"أبوظبي للتراث" تستعرض مبادرتها الرقمية "فالك الناموس" في "الصيد والفروسية"

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / تسلط هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركتها بصفتها الشريك التراثي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الضوء على تطبيقها الرقمي الجديد "فالك الناموس"، الذي طُوّر لإدارة وتنظيم المهرجانات والمسابقات التراثية بكفاءة عالية، وتقديم تجربة ذكية وميسرة للمشاركين واللجان المنظمة والجمهور.

ويوفر التطبيق منظومة متكاملة تسهّل إجراءات التسجيل والمشاركة إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية، وتشمل خدماته استقبال الطلبات ومتابعتها، وإدارة عمليات التحكيم والتقييم، وإعلان النتائج مباشرة، والاطلاع على مواعيد المزاينات وأحدث الأخبار.

كما يتيح التطبيق للشركات والأسر المنتجة حجز المحال ومواقع العربات المتنقلة، إلى جانب توثيق بيانات المشاركين والجوائز، بما يعزز دقة الإجراءات وشفافيتها.

وتشهد المنصة التفاعلية للتطبيق في جناح الهيئة إقبالًا واسعًا من ملاك الإبل الأصيلة بمختلف فئاتها، بما فيها المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، الراغبين في المشاركة في مزاينات الإبل ضمن مهرجان الظفرة المقبل، إلى جانب الراغبين في التسجيل بالمسابقات المصاحبة للمهرجان، المرتبطة بالخيول والصقور والرماية والسلوقي وغيرها.

ويأتي هذا التفاعل امتدادًا للإقبال الكبير الذي شهده التطبيق مؤخرًا من المزارعين في مختلف مناطق الدولة خلال موسم الرطب بإمارة أبوظبي، ضمن مهرجانات ليوا للرطب والعين للرطب والوثبة للرطب.

ويستطيع زوار المعرض والجمهور تحميل التطبيق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة "QR Code" المتوفر عبر المنصة التفاعلية في جناح الهيئة، أو تنزيله مباشرة من متجري آبل ستور وجوجل بلاي.