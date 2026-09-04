"كونيكت" تجمع مستثمري ومطوري الألعاب الإلكترونية في أبوظبي 24 سبتمبر

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / تستضيف أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة الحكومية الرائدة التي تقود جهود ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، النسخة المقبلة من سلسلة فعاليات "كونيكت"، يوم 24 سبتمبر الحالي، في استوديو "ساندستورم" بالمنطقة الإبداعية في جزيرة ياس.

وتجمع الفعالية، نخبة من المطورين ورواد الأعمال والمستثمرين والمتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، ضمن منصة تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الاستوديوهات والمواهب الواعدة في منظومة الألعاب الإلكترونية.

وتستضيف النسخة الجديدة اثنين من أبرز خبراء رأس المال الجريء في منظومة الألعاب الإلكترونية السويدية، هما علي فرحة، مساعد الاستثمار في شركة "بيهولد فنتشرز"، وكارل ماغنوس ترودسون، الشريك المؤسس في الشركة، ونائب الرئيس السابق لاستراتيجية المجموعة في شركة "إلكترونيك آرتس"، والمدير العام السابق لاستوديو "دايس".

وتشهد الفعالية جلسة تخصصية بعنوان "موّل لعبتك"، تسلط الضوء على خيارات التمويل المتاحة أمام مؤسسي استوديوهات الألعاب الإلكترونية، وتقدم رؤية عملية لمساعدتهم على تحديد مصادر رأس المال الأكثر ملاءمةً لمراحل نمو مشاريعهم، ونماذج أعمالهم، وتطلعاتهم المستقبلية.

وتشمل محاور الفعالية آليات استكشاف حلول التمويل المتاحة لمؤسسي الألعاب الإلكترونية، والتعرف إلى توجهات رأس المال الجريء والاستثمار وتمويل المشاريع والبدائل التمويلية الأخرى، فضلاً عن تنظيم جلسات للحوار والتواصل المباشر، تتيح للمشاركين عرض أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الخبرات المتخصصة.