مكتبات الشارقة تجمع خبراء عرباً لمناقشة القيادة الذكية في عصر المكتبة 4.0

الشارقة في 4 سبتمبر/ وام / تجمع مكتبات الشارقة يومي 14 و15 سبتمبر الحالي باحثين ومتخصصين ومؤسسات معلومات عربية في فعاليات الدورة السادسة والعشرين من "جائزة الشارقة للأدب المكتبي" التي تقام ضمن فعاليات "ملتقى الشارقة للأدب المكتبي" الخامس لمناقشة التحولات التي يشهدها قطاع المكتبات وما تتطلبه مرحلة "المكتبة 4.0" من نماذج قيادة أكثر قدرة على استشراف التغيير وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة وبناء مؤسسات مرنة ومبتكرة تستجيب لاحتياجات مجتمعاتها.

ويبحث الملتقى الذي يقام في مقر "هيئة الشارقة للكتاب" كيف يمكن للمكتبات توظيف البيانات والتقنيات الحديثة ضمن رؤية قيادية واضحة وتحويل هذه الإمكانات إلى قرارات وخدمات وممارسات تعزز دورها المعرفي والمجتمعي.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات تتناول ثلاثة أبعاد مترابطة للقيادة الذكية هي التخطيط الإستراتيجي والمجتمع والثقة والشراكة المستدامة والجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات إلى جانب عروض مستقلة يقدم خلالها الفائزون بـ"جائزة الشارقة للأدب المكتبي 2025-2026" أبحاثهم وتجاربهم وممارساتهم أمام المشاركين.

وتكرّم "مكتبات الشارقة" خلال الملتقى الفائزين بالجائزة في ثلاث فئات بإجمالي جوائز يبلغ 85 ألف درهم تشمل الفئة البحثية و"أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية" و"أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص".

وقالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة إن مستقبل المكتبات بات مرتبطاً بقدرتها على معرفة أين تريد أن تصل وكيف توظف ما لديها من معرفة وبيانات وتقنيات للوصول إلى هناك، مشيرة إلى أن التحول الحقيقي يبدأ من القيادة وقدرتها على قراءة التغيير واتخاذ القرار وتمكين فرق العمل وتحويل الإمكانات الجديدة إلى قيمة يلمسها القارئ والمجتمع.

وأضافت أن الدورة السابعة والعشرون من جائزة الشارقة للأدب المكتبي القيادة الذكية تضع في صميم النقاش حول العصر الرابع من المكتبات فـ"المكتبة 4.0" ليست مكتبة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا وحسب وإنما مؤسسة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل تعرف مجتمعها وتتعلم من بياناتها وتجاربها وتستطيع الاستجابة للمتغيرات من دون أن تفقد رسالتها ومن خلال الملتقى نفتح مساحة يلتقي فيها البحث بالتجربة والممارسة ونطرح أسئلة نحتاج إليها اليوم لصناعة مكتبات قادرة على قيادة التحول لا الاكتفاء بمواكبته.

وتشمل الجائزة في دورتها السابعة والعشرين ثلاث فئات الفئة البحثية وتبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 45 ألف درهم موزعة بواقع 20 ألف درهم للمركز الأول و15 ألف درهم للمركز الثاني و10 آلاف درهم للمركز الثالث إلى جانب فئة "أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية" بقيمة 20 ألف درهم وفئة "أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص" بقيمة 20 ألف درهم.