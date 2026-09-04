غرفة عجمان تنظم برنامجاً لتأهيل ممارسي الذكاء الاصطناعي المعتمدين

عجمان في 4 سبتمبر/ وام / نظمت غرفة عجمان البرنامج التدريبي "ممارس الذكاء الاصطناعي المعتمد من AIRIS"، بهدف تمكين المنتسبين من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلائه في بيئة العمل، وتصميم مبادرات مبتكرة، إلى جانب إعداد خريطة طريق عملية تدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع أثره في بيئة العمل.

وتناول البرنامج التدريبي عدداً من المحاور الرئيسية شملت مفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخ تطوره وتطبيقاته في الحياة اليومية، وعلم البيانات وأدوات تحليله، وتعلم الآلة وآلية عمل الخوارزميات، وأساسيات التعلم العميق وتدريب الشبكات وتطبيقاتها، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلائه وتطبيقاتهم في بيئة العمل.

وأكدت كلثم العسم، مديرة إدارة الموارد البشرية، أن البرنامج التدريبي يواكب توجهات غرفة عجمان نحو بناء بيئة عمل أكثر ابتكارا وجاهزية للمستقبل، من خلال الاستثمار في تطوير مهارات الكوادر وتعزيز قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتطوير الحلول المبتكرة، مشيدة بخطة الغرفة التدريبية الهادفة إلى تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والمبادرات، وابتكار حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.