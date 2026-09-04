بلدية العين تمهل مستفيدي العزب ثلاثة أشهر لبدء الاستغلال

العين في 4 سبتمبر/ وام / أعلنت بلدية مدينة العين عن تنفيذ حملة توعوية للتعريف بإجراءات تسجيل واستغلال العزب والمهلة المحددة للبدء في استغلالها، وذلك ضمن جهود البلدية في ضمان الاستخدام الفعلي للأراضي المخصصة للعزب بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية والإنتاج المحلي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المستفيدين بأهمية الالتزام بإجراءات تسجيل العزب واستغلالها ضمن المدد المحددة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي المخصصة، والحد من العزب غير المستغلة أو المهجورة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وضمان توجيه الأراضي إلى المستحقين، ودعم استدامة الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والإنتاج المحلي.

وأكد محمد سعيد الدرمكي، مدير إدارة العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة في بلدية مدينة العين، ضرورة التزام المستفيد بالبدء في استغلال العزبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التخصيص، وفق التعهد المقدم عند تخصيصها، مشيراً إلى أنه في حال عدم الاستغلال خلال المدة المحددة، تُتخذ الإجراءات النظامية التي تشمل سحب العزبة وإلغاء التخصيص، وعدم المطالبة بالتخصيص مرة أخرى، وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها.

وأوضح أنه يتعين على المستفيد، بعد تخصيص العزبة، إصدار عقد الإيجار عبر منصة "تم" من خلال خدمة تسجيل أو تجديد عقد إيجار عزبة خلال 30 يوم عمل، تجنباً للسحب التلقائي للعزبة، ثم التقدم بطلب إصدار شهادة زوايا الأراضي المؤقتة وإرفاق عقد الإيجار، ليتم تحديد موعد مع المسّاح لتحديد زوايا القسيمة وتسليمها، ومن ثم البدء في استغلالها وفق الاشتراطات المعتمدة.

وبالنسبة إلى العزب العشوائية غير المسجلة والمستغلة من قبل المتعامل، أوضح الدرمكي أن تسجيلها يشترط أن تكون قائمة ومستغلة ويوجد بها حلال حتى الربع الأول من عام 2025، حيث يمكن للمستفيد التقدم بطلب التسجيل من خلال أقرب مركز تواجد بلدي ضمن نطاق موقع العزبة، واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة، على أن يتم إصدار العقد واستيفاء الرسوم اعتباراً من تاريخ المعاملة.

ونوهت البلدية بأنها ستعمل على تنفيذ إجراءات إزالة العزب غير المسجلة والمهجورة، وذلك لتعزيز تنظيم تسجيل واستغلال العزب بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي المخصصة للعزب ، وضمان وصولها إلى المستحقين، ودعم الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية والإنتاج المحلي.