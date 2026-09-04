"بسمة مدارس الإمارات" تعزز الوعي الصحي للطلبة مع انطلاق العام الدراسي

رأس الخيمة في 4 سبتمبر/ وام / نفذت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية مبادرة "بسمة مدارس الإمارات" تزامناً مع العودة إلى المدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال فترة الأسبوع الأول مع عودة الدراسة، من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة والخيرية.

وتضمنت المبادرة تنظيم مجموعة من المسابقات الترفيهية والتثقيفية والصحية التي هدفت إلى تعزيز التفاعل الإيجابي لدى الطلبة وإيصال الرسائل التوعوية بأسلوب مبسط ومحبب، إلى جانب توزيع الهدايا والجوائز التشجيعية عليهم، بما أسهم في إدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم وخلق أجواء إيجابية مع بداية العام الدراسي.

وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مبادرة "بسمة مدارس الإمارات" أن المدرسة تمثل بيئة مهمة لترسيخ السلوكيات الصحية والإيجابية منذ الصغر، إلى جانب تعزيز وعيهم بأهمية الوقاية والمحافظة على صحتهم من خلال الأنشطة والمسابقات التفاعلية والرسائل التوعوية.