قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على منظومة التطوير القيادي بأكاديمية سيف بن زايد

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على منظومة التطوير القيادي والبرامج التدريبية والتخصصية التي تنفذها الأكاديمية، ودورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الشرطية، وتطوير قدراتها ومهاراتها بما يواكب متطلبات العمل الأمني المستقبلي.

واستمع معاليه إلى شرح حول منظومة التطوير القيادي ومساراتها التدريبية، وما تتضمنه من برامج ودورات متخصصة تسهم في تنمية المهارات القيادية والمهنية، وتعزيز جاهزية المنتسبين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واحترافية، وفق أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة في التدريب الشرطي والأمني.

كما اطلع على عدد من الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية، وآليات توظيف التقنيات الحديثة والوسائل التدريبية المتطورة في بناء القدرات وصقل المهارات، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع مستويات الجاهزية.

وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة التدريب والتأهيل الشرطي والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية في استدامة التميز المؤسسي، مشيداً بجهود أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في إعداد كفاءات وقيادات شرطية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، وتعزيز مسيرة التطوير والريادة في شرطة أبوظبي.