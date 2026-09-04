الإمارات تتصدر ترتيب الدول في افتتاح بطولة آسيا القارية للجوجيتسو بأبوظبي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام / انطلقت اليوم في "مبادلة أرينا" بأبوظبي منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو 2026، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP" برعاية مجموعة "إيدج"، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 90 دولة، في تأكيد جديد على المكانة العالمية التي رسختها أبوظبي مركزاً لاستضافة كبريات بطولات الجوجيتسو.

حضر افتتاح البطولة سعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، وطارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الأندية والأكاديميات والوفود المشاركة.

واقتصرت منافسات اليوم الأول على فئة الأساتذة، التي شهدت مستويات فنية قوية، وتمكن البرازيلي برونو بورغيس، لاعب فريق شرطة أبوظبي، من إحراز الميدالية الذهبية لفئته بعد أداء مميز.

وعلى صعيد النتائج، تصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول مع ختام منافسات اليوم الأول برصيد 80,720 نقطة، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 55,800 نقطة، ثم كولومبيا ثالثة برصيد 36,100 نقطة.

وفي ترتيب الأكاديميات، تصدرت كوماندو جروب الإماراتية برصيد 79,800 نقطة، وجاءت M.O.D - UAE في المركز الثاني برصيد 36,120 نقطة، فيما حل نادي الجزيرة ثالثاً برصيد 14,900 نقطة.

وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن المشاركة الواسعة التي تضم أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 90 دولة تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، والثقة المتزايدة التي تحظى بها بطولات الرابطة على المستوى الدولي، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة رئيسية ضمن أجندة "AJP" لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في تطوير المستوى الفني للاعبين، إلى جانب مواصلة الارتقاء بالجوانب الفنية والتنظيمية وتوسيع قاعدة المشاركة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

من جانبه، أعرب البرازيلي برونو بورغيس، لاعب فريق شرطة أبوظبي، عن سعادته بإحراز الميدالية الذهبية، مؤكداً أن التتويج في أبوظبي يحمل قيمة خاصة في ظل المستوى الفني المرتفع الذي تتميز به بطولات "AJP" ومشاركة نخبة من اللاعبين ذوي الخبرة من مختلف الدول، مشيراً إلى أن الفوز يمثل حافزاً لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات مع فريق شرطة أبوظبي.

وتتواصل منافسات البطولة حتى 6 سبتمبر الجاري، وتشمل فئات الهواة، والأساتذة، والناشئين، والشباب، والمحترفين، ضمن أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للموسم الحالي.