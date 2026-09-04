بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج للأمن الحيوي بمزارع الدواجن في أبوظبي

أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام/ شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وأكاديمية أبوظبي للطبيعة، التابعة لمجموعة إكثار لتنمية الحياة الفطرية "إكثار"، إحدى شركات مؤسسة إرث زايد الإنساني، لإطلاق برنامج الأمن الحيوي لمزارع الدواجن، وذلك خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

وقَّع الاتفاقية سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة.

وتؤسِّس الاتفاقية إطاراً للتعاون في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية تستجيب لاحتياجات القطاعات ذات الصلة، وتسهم في تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مجالي الزراعة والغذاء، إلى جانب بناء قدرات العاملين في منشآت الدواجن وتطوير الممارسات المهنية المرتبطة بالوقاية من المخاطر الحيوية ومراقبة الأمراض.

وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري: تجسِّد هذه الاتفاقية تكامل الجهود المؤسسية في بناء كفاءات وطنية متخصصة وقادرة على حماية منظومة الإنتاج الحيواني والغذائي ويأتي برنامج الأمن الحيوي لمزارع الدواجن بوصفه خطوة عملية لترسيخ الممارسات الوقائية، ورفع جاهزية المنشآت والعاملين فيها للتعامل مع المخاطر الحيوية، وتعزيز استدامة الإنتاج ودوره في دعم الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

وأضاف سعادته: ستعمل الهيئة، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة، على مواءمة المحتوى التدريبي مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، والاستفادة من أفضل البرامج الأكاديمية والممارسات المهنية المتاحة، وربط التدريب بمخرجات قابلة للقياس تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص في إدارة مخاطر الأمن الحيوي.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة: تجسِّد هذه الاتفاقية التزام الأكاديمية بتطوير منظومة متخصصة لبناء القدرات الوطنية في مجالات الطبيعة والحياة الفطرية والأمن الحيوي، من خلال برامج علمية وتطبيقية تستجيب لاحتياجات القطاعات ذات الأولوية وسيتيح التعاون مع الهيئة توظيف الخبرات الفنية والمعرفية في إعداد كوادر مؤهَّلة، وتعزيز الممارسات الوقائية في مزارع الدواجن، بما يسهم في حماية صحة الحيوان، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم استدامة منظومة الأمن الغذائي.

ويستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالكفاءات اللازمة لتحديد مخاطر الأمن الحيوي، وتنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة، وإدارة بروتوكولات النظافة، ومراقبة الأمراض في مزارع الدواجن ويركِّز على محورَي الأمن الحيوي ورفع الكفاءة الإنتاجية، مع إمكانية إضافة محاور أخرى يتفق عليها الطرفان، بما يخدم مستهدفات الهيئة وخطط بناء قدرات القطاع الخاص.

وتشمل الفئات المستفيدة مفتشي الرقابة الزراعية والحيوانية، وموظفي الإرشاد وصحة الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية، ومحترفي تربية الطيور والعمل الميداني، والعاملين في مراكز ومزارع تربية الدواجن، إضافة إلى العاملين في المزارع الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى، وموظفي الأمن الحيوي في القطاع الحكومي، وصغار وكبار منتجي الدواجن في إمارة أبوظبي.

ويمتد البرنامج لعامين، ويهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الأمن الحيوي، مع اعتماد آليات لقياس جودة البرامج التدريبية وتقييم المخرجات دورياً، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة واستدامة أثر البرنامج.

وتُعَدُّ أكاديمية أبوظبي للطبيعة ضمن مجموعة إكثار لتنمية الحياة الفطرية "إكثار"، إحدى شركات مؤسسة إرث زايد الإنساني، أكاديمية عالمية رائدة في مجال الحفاظ على البيئة تعتمد نهجاً علمياً متكاملاً لتعزيز الموائل الطبيعية وحماية التنوُّع البيولوجي، عبر بناء شركات استراتيجية موثوقة تحقِّق أثراً مستداماً طويل الأمد.

وتُعنى الأكاديمية بتطوير كوادر مؤهَّلة وجاهزة للعمل الميداني، بما يسهم في تعزيز جهود الحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومن خلال التعليم المهني والتطبيقي، وبرامج التدريب وبناء القدرات، تعمل الأكاديمية على تطوير الخبرات في مجالات التنوُّع البيولوجي، وإدارة النظم البيئية، والإكثار المستدام والأمن الحيوي، وتكنولوجيا الحفاظ على الطبيعة.

وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات البيئية وروّاد القطاع، تعزِّز الأكاديمية التعلُّم العملي والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، دعماً لطموح أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للتميُّز في التعليم التطبيقي للطبيعة وحلول الحفاظ عليها.