الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية لمتضرري الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال

كاتماندو في 4 سبتمبر/ وام / تواصل دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدعم الجهود الإغاثية في المناطق المتأثرة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين ولتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار في هذه الظروف الصعبة.

وقال الدكتور أحمد المنصوري مدير مكتب نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إن فريق الإغاثة الإماراتي باشر توزيع المساعدات الإنسانية والتي شملت الطرود الغذائية والمواد الاغاثية والاحتياجات الأساسية على المتضررين والمتأثرين من الفيضانات والانزلاقات الارضية من أهالي المناطق المنكوبة، والتي ستسهم في تخفيف من معاناتهم.

وتفقد فريق البحث والانقاذ الإماراتي المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال وذلك بهدف تنسيق العمل الإغاثي وتقييم الأضرار لرصد الاحتياجات والمساعدات للمتضررين، وتتواصل الجهود الإنسانية على أرض الميدان لضمان وصول المساعدات العاجلة للمتضررين.

كما باشر الفريق جهوده الميدانية بالتنسيق مع السلطات النيبالية بهدف دعم عمليات البحث والانقاذ وتعزيز تضافر الجهود الإغاثية في المناطق المنكوبة.