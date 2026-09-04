منتخبا الإمارات لقفز الحواجز" و"الترويض" يشاركان في الفرق والفردي بآسياد اليابان

دبي في 4 سبتمبر/ وام / يستعد فرسان الإمارات في منتخبي قفز الحواجز والترويض للمشاركة بفئتي الفرق والفردي في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، بمدينتي آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وأكد محمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن منتخبي قفز الحواجز والترويض يستعدان منذ أبريل الماضي في أوروبا لإظهار أفضل المستويات بدورة الألعاب الآسيوية.

وأشار إلى أن منتخب قفز الحواجز شارك مؤخرا في بطولة العالم بمدينة آخن الألمانية على ميادينها العشبية في ساحة سويرس، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الماضي، بوجود نخبة فرسان العالم في منافستي الفرق والفردي، وقدم مستويات مميزة، ونتائج تنافسية.

وكشف مدير لجنة قفز الحواجز عن "حجر صحي" لخيول القفز والترويض لمدة 10 أيام في ألمانيا قبل الانتقال إلى اليابان، ومن ثم وصول خيول الترويض إلى طوكيو 15 سبتمبر تمهيدا للمشاركة في بطولتي الفرق والفردي على مدار أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

ونوه بوصول خيول قفز الحواجز إلى طوكيو 23 سبتمبر، ومن ثم خوض منافسات الفرق 1 أكتوبر، تعقبها بطولة الفردي على مدار يومي 3و4 أكتوبر 2026، بالثقة الكبيرة في قدرة فرسان دولة الإمارات على المنافسة مع نخبة المشاركين، لرفع علم الدولة على منصة التتويج، بفضل دعم القيادة الرشيدة.