عبد العزيز وراشد بن حميد يحضران أفراح السعيدي والشمري في عجمان

عجمان في 4 سبتمبر / وام/حضر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عادل عبد الرحيم السعيدي، بقاعة البيت متوحد في عجمان، بمناسبة زفاف نجله سالم على كريمة طارق ناصر الشمري.

وهنّأ الشيخ عبد العزيز بن حميد، والشيخ راشد بن حميد، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنين لهما حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وام / يعقوب العوضي