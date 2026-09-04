شرطة الفجيرة تستعرض تجارب نسائية ملهمة في يوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 4 سبتمبر/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة حماية ووقاية المجتمع، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بمشاركة نخبة من القيادات والكفاءات النسائية من مختلف القطاعات.

وهدفت الجلسة، التي أقيمت في مجلس مريشيد، إلى إبراز دور المرأة الإماراتية في الأسرة والمجتمع ومسيرة التنمية، وتسليط الضوء على حضورها في مجالات القيادة وصناعة القرار والاقتصاد والأعمال والابتكار والاستدامة، إلى جانب القطاعين الأمني والشرطي.

وافتتح الجلسة العميد الدكتور سليمان محمد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، مؤكداً أهمية مواصلة دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وشارك في الجلسة كل من سعادة شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، والمقدم الدكتورة مليحة عبدالله العوضي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والمهندسة سامية سالم الصريدي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، فيما أدارت الجلسة الإعلامية شيخة سعيد المسماري.

واستعرضت المشاركات تجاربهن ومسيرتهن المهنية، وأبرز المحطات .

وأكد سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، بهذه المناسبة، أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وحضورها الفاعل في مسيرة التنمية وبناء المجتمع، بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة .