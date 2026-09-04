50 لاعبا بقائمة الأولمبي لاختيار 23 للألعاب الآسيوية





دبي في 4 سبتمبر /وام /يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آسياد آيتشي-ناغويا"، المقررة في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، بقائمة مؤلفة من 23 لاعبا سيتم اختيارهم من القائمة الموسعة التي تضم 50 لاعبا.

وكشف أحمد مبارك، مدير المنتخب عن تفاصيل الاستعدادات المقررة في المرحلة المقبلة، والتي تتضمن معسكرا 12 سبتمبر الجاري بعد الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين وقبل المغادرة إلى اليابان، وخوض 3 تدريبات هناك.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع كل اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة، لتقييم مستوياتهم ودرجة جاهزيتهم.