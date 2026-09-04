"أبوظبي للصيد والفروسية" يحتضن فعاليات تراثية وعائلية

أبوظبي في 4 سبتمبر / وام / واصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، في يومه الثامن، تقديم برنامجه الحافل بالفعاليات التراثية والثقافية والعروض الحية والأنشطة التفاعلية.

وحظيت الفروسية بحضور بارز ضمن برنامج اليوم، من خلال مجموعة من العروض التي أبرزت مهارات الفرسان وجمال الخيول، شملت عرض الخيول العربية الأصيلة، واستعراض التقاط الأوتاد، إلى جانب عروض أخرى للفروسية.

كما شهدت الفعاليات عرضاً لركوب الخيل ومحاكاة للصيد بالصقور، في تجربة جمعت بين رياضتي الفروسية والصقارة وما تمثلانه من ارتباط وثيق بالموروث الإماراتي.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضاً عروضاً ثقافية وفنية متنوعة، من بينها عرض لقرع الطبول اليابانية، وعروض لفرق الطبول والرقص والأكروبات الأفريقية، بما يعكس الطابع الدولي للمعرض وقدرته على الجمع بين الموروث المحلي والتجارب الثقافية المتنوعة في منصة واحدة.

وكان مزاد الخيول لمختلف السلالات من أبرز محطات برنامج اليوم الثامن، حيث أتاح للمهتمين وملاك الخيل فرصة التعرف إلى مجموعة من الخيول المعروضة، في إضافة جديدة إلى البرنامج المتنوع للدورة الثالثة والعشرين.

إلى ذلك، استضافت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ورشة توعوية بعنوان "أهمية اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة"، والتي ناقشت الدور المحوري للغة العربية في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز ارتباط الأطفال بموروثهم الوطني.

وتناولت الورشة مراحل النمو اللغوي لدى الطفل منذ سنواته الأولى، مؤكدة أهمية تنمية مهارات اللغة العربية في سن مبكرة، ودور الأسرة ومقدمي الرعاية والبيئة المحيطة في دعم اكتسابها.

كما قدمت مجموعة من الممارسات العملية التي يمكن للوالدين تطبيقها في الحياة اليومية لتعزيز الحصيلة اللغوية للأطفال، وتنمية مهارات الفهم والتعبير والتواصل، وترسيخ مكانة اللغة العربية بوصفها ركيزة أساسية من الهوية والثقافة الإماراتية.