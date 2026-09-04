سابالينكا للدور الرابع وزفيريف يتجاوز هاليس في أميركا المفتوحة

نيويورك في 4 سبتمبر /وام/ واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً وحاملة اللقب، مشوارها الناجح في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر بطولات “الجراند سلام” الأربع الكبرى، بعدما بلغت الدور الرابع بفوزها على الروسية كاميلا راخيموفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، في أبرز نتائج منافسات اليوم السادس من البطولة المقامة في نيويورك.

وعززت سابالينكا بهذا الفوز سلسلة انتصاراتها في البطولة إلى 16 مباراة متتالية، لتواصل حملة الدفاع عن لقبها بثبات، وتقترب من تحقيق لقبها الثالث توالياً في فلاشينج ميدوز، والخامس في بطولات “الجراند سلام”.

وفي منافسات السيدات أيضاً، تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة الحادية عشرة، إلى الدور الرابع بعد فوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6-3 و6-2، كما واصلت الرومانية سورانا كريستيا عروضها القوية بإقصاء الإيطالية جازمين باوليني، المصنفة السابعة، بالفوز 6-3 و6-3.

وفي منافسات الرجال، حجز الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول في البطولة، مقعده في الدور الثالث بعدما تجاوز اختباراً صعباً أمام الفرنسي كوينتين هاليس في مباراة امتدت إلى خمس مجموعات .

وتقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة في نيويورك، وتختتم منافساتها في 13 سبتمبر الجاري، في آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم.