العين يتصدر والوصل يفوز في الجولة الرابعة لدوري أدنوك

دبي في 4 سبتمبر /وام/واصل العين انطلاقته المثالية في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على مضيفه كلباء بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد كلباء ضمن افتتاح منافسات الجولة الرابعة، ليعزز صدارته برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما بقي رصيد كلباء عند نقطة واحدة.

وأكد العين جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب، بعدما فرض أفضليته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه إلى فوز جديد، حافظ به على سجله الخالي من الهزائم والانتصارات الكاملة منذ انطلاق الموسم.

وفي المباراة الثانية، حقق الوصل فوزاً مستحقاً على خورفكان بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد زعبيل، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويعزز موقعه في المراكز المتقدمة، بينما توقف رصيد خورفكان عند 3 نقاط.

وشهدت المباراة أداءً هجومياً مميزاً من الوصل الذي استثمر فرصه أمام المرمى ونجح في حسم المواجهة بخماسية، رغم محاولات خورفكان العودة إلى أجواء اللقاء بتسجيل هدفين، ليخرج الوصل بالنقاط الثلاث ويواصل مطاردة فرق الصدارة.