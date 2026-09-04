الشارقة تستضيف كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس

دبي في 4 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرماية تنظيم بطولة كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس 10 أمتار ، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري بنادي الشارقة الرياضي.

تقام البطولة برعاية ودعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة الرياضي، وهي إحدي بطولات الموسم المحلي 2026-2027 والذي يتضمن 8 منافسات محلية لرماية البندقية والمسدس (10 أمتار).

وأشار الاتحاد إلى أن الهدف من سلسلة البطولات اكتشاف واستقطاب المواهب الواعدة، وفتح المجال أمام الأندية للمشاركة الفاعلة في دعم وتطوير الرماة، وبناء جيل جديد متميز قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وأوضح أن عمليات التسجيل للمشاركة شهدت إقبالا كبيرا من فئتي الذكور والإناث، من 12 إلى 18 عاما، واكتمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية لتنظيم المنافسات.