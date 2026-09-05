للمرة الأولى.. "فرونتكس" تنشر سفنا لدعم إنقاذ المهاجرين في القنال الإنجليزي

باريس في 5 سبتمبر / وام / قامت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" بنشر سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى، لدعم عمليات البحث والإنقاذ الفرنسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.

وتعمل هذه السفن تحت الإشراف الكامل للسلطات الفرنسية وبالتنسيق مع طائرة مراقبة تابعة للوكالة تحلق منذ عام 2021، حيث يقتصر دورها حصرا على جهود الإنقاذ دون اعتراض المهاجرين في البحر.

ووفقا للمحافظة البحرية الفرنسية، ستنضم سفن إسبانية وليتوانية للعمليات تباعا خلال الأشهر المقبلة وحتى يناير 2027.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد استخدام المهربين لسفن أكبر حجما، وذلك على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية البريطانية تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين الواصلين عبر القنال خلال النصف الأول من عام 2026.

-خلا-