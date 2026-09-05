روسيا تعتمد دواء محليا جديدا لمواجهة فيروسات الجدري

موسكو في 5 سبتمبر / وام / سجلت روسيا دواء محليا جديدا وفعالا مضادا للجدري يحمل اسم "نيوخ-14"، وفقا لما أعلنته آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور".

وقالت بوبوفا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية إن العقار الجديد يستخدم لعلاج العدوى الناجمة عن فيروسات الجدري الطبيعي، وجدري القردة، وجدري البقر، وهو ثمرة تطوير مشترك بين المركز العلمي الحكومي "فيكتور" التابع للهيئة، ومعهد "نوفوسيبيرسك" للكيمياء العضوية.

وجاء تطوير هذا الدواء كخطوة للتصدي للمخاوف المتزايدة جراء تفشي جدري القردة في عدة دول، على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية القضاء على الجدري الطبيعي عالميا منذ عام 1980.

-خلا-