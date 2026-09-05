شراكة بين مصرف عجمان و"سكون تكافل" لتوفير حلول تكافلية متوافقة مع الشريعة

دبي في 5 سبتمبر / وام / أعلنت شركة "سكون تكافل" ومصرف عجمان توقيع مذكرة تفاهم لإرساء شراكة إستراتيجية تهدف إلى توفير مجموعة من الحلول التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء المصرف، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية في مجالي الحماية والتخطيط المالي.

وتجمع هذه الشراكة بين الحضور البارز لمصرف عجمان في السوق وخبرة "سكون تكافل" الممتدة في تطوير حلول تكافلية تركز على احتياجات العملاء، مما يتيح لهم الوصول إلى حلول حماية متكاملة ضمن تجربة سهلة وميسرة تساعدهم على حماية أصولهم والتخطيط لمستقبلهم المالي بثقة، وتدعم في الوقت ذاته التوسع المتواصل لشركة "سكون تكافل" في أسواق المنطقة وجهود مصرف عجمان الرامية لتقديم حلول متكاملة تجمع بين جودة الخدمات وموثوقية الحماية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة "سكون تكافل"، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن التعاون يستهدف توفير حلول حماية تلائم الاحتياجات المالية للعملاء وتجمع بين سهولة الوصول والموثوقية والمرونة.

وصرح مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بأن الشراكة تعكس التزام المصرف بتوسيع وتنويع الحلول المقدمة للعملاء، مشيرا إلى أن التعاون يركز بشكل أساسي على توفير حلول حماية سهلة الوصول تتمحور حول احتياجات العملاء وتدعم تطلعاتهم في مجالي الحماية والتخطيط المالي.