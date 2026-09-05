الشارقة تختتم برنامج "نور صيفك بالقرآن" بتكريم 76 متميزا

الشارقة في 5 سبتمبر / وام / اختتمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية فعاليات الدورة العاشرة من برنامج "نور صيفك بالقرآن"، الذي نظمته المؤسسة ضمن فعاليات برنامجها الصيفي "صيفنا أحلى"، وذلك خلال حفل أقيم أمس على مسرح مجمع القرآن الكريم بالشارقة وشهد تكريم 76 من المتميزين من بين نحو 500 مشارك ومشاركة استفادوا من البرنامج خلال فترة انعقاده في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة.

واستهدف البرنامج الذكور والإناث من عمر سبع سنوات فأعلى في إطار حرص المؤسسة على استثمار العطلة الصيفية في غرس القيم القرآنية وتعزيز ارتباط النشء بكتاب الله تعالى وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين الحفظ والتلاوة والتعلم والتنافس والتحفيز.

وركز البرنامج على تقديم منهج قرآني متدرج يراعي مستويات المشاركين، إذ شمل القاعدة النورانية إلى جانب حفظ سورة الفاتحة وجزء عمّ كاملاً للطلاب الجدد، فيما واصل المجتازون للدورات السابقة رحلتهم في حفظ أجزاء جديدة، من بينها جزء "تبارك" أو جزء "قد سمع" وفق الضوابط المعتمدة وبعد اجتياز الاختبارات السابقة.

وأكدت المؤسسة من خلال تنظيم "نور صيفك بالقرآن" استمرار نهجها في تقديم برامج قرآنية نوعية تستهدف مختلف الفئات العمرية وتدعم جهود الأسرة في تنشئة جيل مرتبط بالقرآن الكريم إلى جانب توفير برامج صيفية هادفة تسهم في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قيم الانضباط والمثابرة والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ.