"أبوظبي للصيد والفروسية".. تراث ينبض بروح التصميم المعاصر

أبوظبي في 5 سبتمبر/ وام / يحول "مجلس إرثي للحرف المعاصرة" مفردات من التراث الإماراتي إلى أعمال تنبض بروح التصميم المعاصر، خلال مشاركته للعام الثاني على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مقدماً لزواره تجربتين حصريتين تستلهمان "الصقارة" و"حرفة السفيفة"، وتفتحان أمام الحرف الإماراتية مساحات جديدة للإبداع.

ويستعرض المجلس في جناحه "مجموعة الثايا: إصدار الشاهين"، المستوحاة من عالم الصقارة إلى جانب مجموعة مجوهرات أطلقت احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وتعيد تقديم حرفة السفيفة في قالب من الذهب والمجوهرات.

وتأتي مشاركة "إرثي" امتداداً لحضوره في الدورة السابقة، وتجسيداً لنهجه في توسيع مجالات حضور الحرف الإماراتية، وإتاحة الفرصة أمام هذه الحرف للوصول إلى جمهور أوسع من خلال منتجات تجمع بين الهوية والابتكار.

وقالت عائشة الهرمودي، مدير إدارة التسويق والفعاليات في مجلس إرثي للحرف المعاصرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مشاركة المجلس في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للعام الثاني على التوالي تعكس أهمية المعرض بوصفه منصة تجمع بين التراث والتصميم والإبداع، مشيرة إلى أن "إرثي" يحرص من خلال هذه المشاركة على تقديم الحرف الإماراتية بطريقة تتيح للجمهور اكتشاف قيمتها وجمالياتها من منظور معاصر، مع الحفاظ على جوهرها وهويتها.

وأضافت أن المجموعات التي يقدمها المجلس هذا العام تمثل امتداداً لجهوده في إعادة تفسير الحرف الإماراتية وإدخالها في مجالات تصميمية جديدة، موضحة أن تحويل عناصر من الصقارة والسفيفة إلى منتجات عملية ومجوهرات يبرز قدرة الحرفة على التطور ومواكبة العصر، ويؤكد في الوقت ذاته أن الحفاظ على التراث لا يعني الاكتفاء بتوثيقه، وإنما ضمان استمراره حياً وقادراً على الوصول إلى الأجيال الجديدة.

وتأخذ "مجموعة الثايا: إصدار الشاهين" زوار المعرض إلى عالم الصقارة من خلال تصاميم تستلهم انسيابية جناح الصقر وتفاصيل برقعه، وتمزج بين الجلد الطبيعي وتفاصيل مستوحاة من حرفة السفيفة الإماراتية، في صياغة تجمع بين الدقة الحرفية والوظيفة والجمال.

وتضم المجموعة قفازات للصقارين، وحافظات لأجهزة الآيباد، إلى جانب سلاسل وحبال جلدية، صنعت من جلد العجل الطبيعي، واستوحت تفاصيلها من السفيفة وريش الصقر وعقد برقع الصقر، لتقدم مفردات هذا الموروث في قطع ذات استخدامات عملية وبلغة تصميم حديثة.

وفي تجربة أخرى، يحتفي المجلس بيوم المرأة الإماراتية من خلال مجموعة مجوهرات حصرية تنقل حرفة السفيفة من مجالها التقليدي إلى عالم المجوهرات، عبر إعادة تفسير تكويناتها الهندسية وتفاصيلها ضمن تصاميم معاصرة تحافظ على روح الحرفة وهويتها الإماراتية، وتحمل في الوقت ذاته بصمة مصممها عَدي الفردان في تصميم وصياغة المجوهرات.

وتضم المجموعة أطقم مجوهرات من الذهب عيار 18 قيراطاً بالأبيض والأصفر والوردي، وزُينت بأحجار كريمة تستحضر بألوانها علم دولة الإمارات، من الياقوت الأحمر والألماس الأسود والزمرد والألماس الأبيض، فيما تطرح كإصدار محدود لمدة شهر واحد بالتزامن مع شهر الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

ويشهد جناح "إرثي" على مدار أيام المعرض سلسلة من الورش الحية التي تمنح الزوار فرصة الاقتراب من عالم الحرف الإماراتية والتعرف إلى المهارات اليدوية المرتبطة بها، ومن بينها ورشة فواصل السفيفة وورشة سلسلة مفاتيح التلي.

واستقطب جناح مجلس إرثي للحرف المعاصرة منذ انطلاق المعرض اهتمام الزوار والمهتمين بالتراث والتصميم، الذين اطلعوا على المجموعات الجديدة وتفاعلوا مع الورش الحية، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالحرف الإماراتية وقدرتها على تجاوز أطرها التقليدية، لتصبح مجالاً رحباً للإبداع والابتكار.