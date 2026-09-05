احتدام المعارك بين روسيا وأوكرانيا وسط ترقب زيارة مبعوثين أمريكيين

موسكو وكييف في 5 سبتمبر / وام / كثف الطرفان الروسي والأوكراني خلال الساعات الأخيرة من هجماتهما العسكرية المتبادلة عشية زيارة مرتقبة لمبعوثين أمريكيين إلى موسكو وكييف في محاولة أمريكية لإنهاء النزاع القائم.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران كييف غدا بعد محطة لهما في موسكو، مؤكدا ضمان سلامة المجال الجوي الأوكراني خلال الزيارة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد إرسال المبعوثين لتقديم مقترح يهدف لإنهاء الحرب، بينما اكتفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالقول إنه سيتم الإعلان عن اللقاء في حال انعقاده.

وفي السياق ذاته، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن على الإدارة الأمريكية مراعاة الواقع الميداني الذي يميل لغير صالح كييف إذا أرادت إيجاد تسوية حقيقية للنزاع.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات جماعية دقيقة استهدفت منشآت حيوية وعسكرية، شملت مصنعي "كاميتستال" و"دنيبر للصلب" في دنيبروبيتروفسك، ومراكز لوجستية ومحطات طاقة في ميكولايف وأوديسا وكييف، إضافة إلى قصف سفينة شحن محملة بالأسلحة في ميناء تشيرنومورسك، ومواقع لتخزين الوقود ومركزا للاستخبارات اللاسلكية والرادارية.

وأسفرت الهجمات الروسية المكثفة عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية في الجانب الأوكراني؛ حيث أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أولكسندر هانزا مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في هجوم على كاميانسكي.

كما وثقت الإدارة العسكرية لزابوروجيا أكثر من ألف غارة روسية أدت إلى إصابة ستة أشخاص، فيما أشار رئيس بلدية ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش إلى إصابة فتاة إثر استهداف مركز تجاري.

وفي منطقة كييف، أوضح رئيس إدارة الدولة الإقليمية تيمور تكاتشينكو أن الهجمات أدت إلى إصابة امرأتين وتضرر مبان سكنية في بوريسبيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في المقابل أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية وشبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.

في غضون ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق النار في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية حيز التنفيذ للسماح بإصلاح خطوط الكهرباء الخارجي الرئيسي اللازم لاستعادة الطاقة بالمحطة.

وجاء في بيان للوكالة على لسان مديرها العام رافائيل غروسي، أنه بموجب وقف إطلاق النار المؤقت، سيبدأ الفنيون الأوكرانيون في إصلاح خط الكهرباء بوقت لاحق اليوم السبت، عقب إزالة الألغام من المنطقة، مضيفا أن "الجانبين كانا يتعاونان بشكل بناء مع الوكالة من أجل السلامة والأمن النوويين"، ولفت إلى أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقوم بمراقبة أعمال الإصلاح خلال تلك الفترة.

-خلا-