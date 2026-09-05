"سياحة عجمان" تختتم جولتها في الهند وتطلق برنامج الحوافز لتعزيز نمو القطاع

عجمان في 5 سبتمبر / وام / اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولتها الترويجية في الهند، التي شملت مدن مومباي وتشيناي وحيدر آباد، بإطلاق برنامج "شريك عجمان" لحوافز النمو السياحي، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الإمارة في الأسواق الدولية، وتوطيد جسور التعاون مع قطاع السفر والسياحة الهندي.

وأطلقت الدائرة البرنامج الجديد بهدف تحويل الشراكات إلى فرص نمو ملموسة، من خلال دعم شركاء قطاع السفر وتشجيعهم على زيادة الحملات الترويجية للإمارة، بما يسهم في تعزيز الحجوزات واستقطاب المزيد من الزوار، وترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية جاذبة.

وشهدت الجولة عقد سلسلة من اللقاءات المهنية والورش التعريفية مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، جرى خلالها استعراض المقومات والتجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها الإمارة، وبحث آفاق التعاون لتطوير برامج تضع عجمان ضمن أبرز خيارات المسافرين الهنود إلى دولة الإمارات.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن الجولة في الهند تعكس أهمية هذا السوق ضمن استراتيجية الدائرة لتنويع أسواقها السياحية، مشيرا إلى أنها أتاحت فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركاء وفهم احتياجاتهم، بغية تصميم تجارب وبرامج سياحية أكثر تنافسية وجاذبية.

وأوضح الهاشمي أن الدائرة تنتقل من خلال برنامج "شريك عجمان" بخطوة جديدة من الترويج إلى التحفيز، لتعزيز دور الشركاء كجزء أساسي في رحلة النمو السياحي للإمارة.

وتأتي هذه التحركات انسجاما مع "رؤية عجمان 2030"، ضمن جهود الدائرة المتواصلة لفتح قنوات تعاون جديدة مع قطاع السفر الدولي، بما يضمن تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعزيز تنافسية الإمارة.

وتواصل عجمان من خلال هذه المبادرات واللقاءات بناء حضور راسخ في السوق الهندية، وتقديم تجارب تضع الإمارة في دائرة اهتمام المسافر الهندي، مما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون والفرص السياحية المشتركة.