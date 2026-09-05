شخبوط بن نهيان يلتقي وزير خارجية ليسوتو

أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع معالي ليمفو جاستس تاو، وزير الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مملكة ليسوتو، ودعم فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين.

من جانبه، أعرب معالي جاستس تاو عن تقديره للعلاقات التي تجمع بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات وتعزيز الشراكة بين الجانبين.