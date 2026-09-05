شرطة أبوظبي تبحث مع وفد بلجيكي تعزيز التعاون في مجال الفروسية

أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/ بحثت شرطة أبوظبي مع وفد بلجيكي تعزيز التعاون في مجال الفروسية وتوظيف الحلول والتقنيات الرقمية الحديثة في دعم هذا القطاع والارتقاء بممارساته .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، بحضور العقيد خالد خليفة الهاملي مدير مديرية الدوريات الخاصة لسعادة السفير ريك فان دروغنبروك السفير المعين لمملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة و عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والجهات الاستثمارية البلجيكية على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير مجال الفروسية، واستعرض الجانبان مجالات الاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة.

كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشاريع ومبادرات مشتركة، وتبادل المعرفة في المجالات المرتبطة بالفروسية، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجهات والمؤسسات المتخصصة في البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، وحرص الجانبين على تعزيز التواصل بين المؤسسات والجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.