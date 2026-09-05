ألكاراز ومدفيديف وبيجولا يعبرون إلى الدور الرابع من" أميركا المفتوحة للتنس"

نيويورك في 5 سبتمبر /وام/ واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب والمصنف الثاني، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بعدما تأهل اليوم إلى الدور الرابع بفوزه على الصيني وو ييبينج بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-4 و6-1، ليضرب موعداً مع الأمريكي تومي بول الذي تجاوز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في مباراة امتدت إلى خمس مجموعات.

كما حجز الروسي دانييل مدفيديف، بطل نسخة 2021 والمصنف السابع، مقعده في الدور الرابع إثر فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش بثلاث مجموعات متتالية 6-4 و6-4 و6-4، فيما تأهل الأمريكيان فرانسيس تيافو وبن شيلتون، بعد تغلب الأول على فالنتين فاشيرو بثلاث مجموعات دون مقابل، والثاني على الكندي دينيس شابوفالوف بأربع مجموعات، ليواصل الحضور الأمريكي القوي في البطولة.

وفي منافسات السيدات، حولت الأمريكية جيسيكا بيجولا تأخرها بمجموعة أمام الكندية ليلى فرنانديز إلى فوز بنتيجة 1-6 و6-4 و6-3 لتحجز مكانها في الدور الرابع. كما بلغت الأمريكية إيما نافارو الدور ذاته بعد إقصائها التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة السابعة، فيما تأهلت كل من التشيكية ليندا نوسكوفا، والأوكرانية مارتا كوستيوك، والرومانية سورانا كيرستيا، والأمريكية تايلور تاونسند التي حققت إحدى أبرز مفاجآت اليوم بإقصائها الروسية ديانا شنايدر المصنفة الخامسة عشرة.

وشهدت منافسات زوجي السيدات خروج الشقيقتين الأمريكيتين سيرينا وفينوس ويليامز من الدور الأول، بعد عودتهما للمشاركة معاً في البطولة، إثر خسارتهما أمام الثنائي المكون من الأسترالية مايا جوينت والتايوانية تشان هاو تشينغ بنتيجة 6-3 و6-7 و7-6، في مباراة حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة على ملعب آرثر آش.

وتتواصل اليوم منافسات الدور الثالث، حيث تتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات المرتقبة، أبرزها لقاء الألماني ألكسندر زفيريف مع التشيلي أليخاندرو تابيلو، والأمريكية كوكو جوف مع الإسبانية كريستينا بوكسا، إلى جانب مباريات إيغا شفيونتيك، وإيلينا ريباكينا، ونعومي أوساكا، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار المتقدمة.