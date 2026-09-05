اتحاد الدراجات يشارك بـ4 دراجين في مونديال كندا

دبي في 5 سبتمبر/ وام أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية عن مشاركة أربعة دراجين في بطولة العالم، التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني في فئة تحت 23 سنة كل من محمد العليلي، وحارب المرزوقي، فيما يشارك في فئة الشباب كل من سيف الغاوي، وسلطان الحمادي، بعد فترة من التحضيرات التي خاضها دراجو المنتخب استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم إن المشاركة في بطولة العالم تأتي ضمن البرنامج الهادف إلى منح الدراجين، خصوصاً في فئتي الشباب وتحت 23 سنة، فرصة الاحتكاك بالمستويات العالمية واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المنافسة أمام نخبة من أبرز الدراجين في مختلف الدول.

وخاض دراجو المنتخب خلال الفترة الماضية برنامج إعداد خارجي تضمن التدريبات والمشاركة في عدد من السباقات، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل التوجه إلى كندا لخوض منافسات بطولة العالم.

وتشكل البطولة محطة مهمة ضمن البرنامج الدولي للمنتخب، في ظل حرص اتحاد الإمارات للدراجات على تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الكبرى، وتوفير فرص تنافسية قوية للدراجين تساعدهم على اكتساب الخبرة والتعامل مع المستويات المختلفة للسباقات العالمية.