"فاطمة للعلوم الصحية" تستضيف ملتقى "المرأة الإماراتية للتطوع" 

أبوظبي في 5 سبتمبر / وام/ استضافت كلية فاطمة للعلوم الصحية بأبوظبي، أعمال ملتقى "المرأة الإماراتية للتطوع" الأول، تحت شعار "معاً لجاهزية الوطن"، وبعنوان "بناء قدراتها.. تعزيز جاهزيتها.. تمكين عطائها"، بمشاركة قيادات نسائية ومتطوعات وخبيرات وممثلات مؤسسات حكومية وخاصة وغير ربحية.

ويستهدف الملتقى تأهيل المتطوعات وقائدات الفرق والمدربات ومصممات المبادرات، وتشكيل فرق نسائية تخصصية، واحتضان الأفكار وتحويلها إلى برامج مستدامة قابلة للتطبيق والتوسع، وبناء شبكة وطنية للقيادات النسائية التطوعية، وتطوير نموذج موحد لتصميم وإدارة البرامج، وتعزيز الشراكات بين المتطوعات والمؤسسات، وترسيخ توثيق النتائج وقياس الأثر الصحي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي للمبادرات.

وتضمن الملتقى برنامجاً تدريبياً وتطبيقياً تناول أساسيات التطوع المجتمعي والتخصصي، وحقوق المتطوعة ومسؤولياتها وميثاق السلوك التطوعي، وحدود المهام المهنية والسلامة وحماية الخصوصية والبيانات وإدارة المخاطر، وتوثيق الساعات والنتائج، إلى جانب تصميم وابتكار الفرص التطوعية، واكتشاف الاحتياجات والفجوات المجتمعية، وتحديد الفئات المستهدفة، وصياغة الأهداف والأنشطة، واستقطاب المتطوعات، ووضع خطط التشغيل والسلامة، وتوظيف التكنولوجيا، وبناء مؤشرات الأداء وقياس الأثر.

وناقشت جلسة "ريادة الأعمال التطوعية" الابتكار الاجتماعي وتحويل الأفكار إلى برامج مستدامة، وإعداد نماذج العمل وبناء القيمة الاجتماعية، وتطوير الشراكات واستقطاب الرعايات والموارد، وإدارة الميزانيات بشفافية وقياس العائد الاجتماعي.

ويركز برنامج "المرأة الإماراتية للتطوع" على ستة مسارات رئيسية هي، الصحي والتطوعي الطبي، والتعليمي والمعرفي، والاقتصادي والمهني، والبيئة والاستدامة، والرياضي وجودة الحياة، والجاهزية والاستجابة المجتمعية، وتشمل مجالات الوقاية والكشف المبكر وصحة المرأة والطفل، والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، والعيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية، ودعم الطلبة والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال والثقافة المالية، والتشجير وإعادة التدوير، والنشاط البدني والصحة النفسية، والتوعية بالطوارئ والإخلاء ودعم مراكز الاستقبال والإيواء.

ويأتي الملتقى ضمن منظومة متكاملة تشمل البرنامج التدريبي، والحملات الميدانية والتوعوية، والملتقيات الدورية، والمؤتمر الوطني السنوي للمرأة الإماراتية للتطوع، ومجلس المرأة الإماراتية للتطوع، إلى جانب جائزة ووسام المرأة الإماراتية للتطوع لتكريم النماذج النسائية الملهمة والمؤسسات الداعمة.

وأكدت العنود الشامري العجمي، مدير برنامج المرأة الإماراتية للتطوع، أن الملتقى منصة وطنية توحد جهود المرأة الإماراتية لخدمة المجتمع وبناء مستقبل أكثر استعداداً واستدامة، مشيرة إلى قدرة ابنة الإمارات على تحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات مؤثرة تسهم في مواجهة التحديات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبيئية والإنسانية.

وأضافت أن طموح البرنامج يتجاوز زيادة أعداد المتطوعات وساعات التطوع إلى الارتقاء بجودة المشاركة، وإعداد القيادات النسائية، وابتكار مشروعات مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتحقق نتائج قابلة للقياس، وتدعم جهود المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مؤكدة أن كل متطوعة طاقة وطنية، وكل ساعة تطوع تصنع أثراً، وكل مبادرة ناجحة تعزز جاهزية الوطن، مع أهمية توفير فرص تطوعية منظمة وآمنة ودعم المبادرات النسائية النوعية.

وينظم الملتقى ضمن مبادرات برنامج "المرأة الإماراتية للتطوع"، وهو مبادرة مشتركة بين جمعية إمارات العطاء، وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي "تطوع"، بإدارة المؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب"، وإشراف ائتلاف يضم عدداً من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية.