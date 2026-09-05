النصر البحريني بطلا لدولية العين للكرة الطائرة

العين في 5 سبتمبر/ وام/ توّج فريق النصر البحريني مساء أمس بلقب بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة في نسختها الأولى، بالعلامة الكاملة في جميع مبارياته، خلال المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الجاري.

ونظم نادي العين البطولة برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، في صالة خليفة بن زايد الرياضية بمدينة العين.

وتفوق فريق النصر في مشواره بالبطولة على كل من العربي القطري بثلاثة أشواط دون مقابل، والريان القطري بالنتيجة ذاتها، ثم برقان الكويتي بثلاثية نظيفة، كما تفوق على العين بثلاثة أشواط مقابل شوط، قبل أن يختتم البطولة بالفوز على القادسية الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبودلت الدروع التذكارية بين الفرق المشاركة في البطولة، كما تم تتويج فريق النصر البحريني باللقب والميداليات الذهبية، بالإضافة الميداليات الفضية لفريق الريان القطري صاحب المركز الثاني، والميداليات البرونزية لفريق العربي القطري الحائز على المركز الثالث.

وتوج الفائزين جمعة مطر خليفة النعيمي، المدير التنفيذي لنادي العين الثقافي، وعوض المنصوري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيس لجنة الاحتكاك في البطولة، وأحمد سلطان النعيمي، مدير البطولة، بحضوري عدد من مسؤولي الفرق الفائزة.