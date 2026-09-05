وفد من وزارة الداخلية يزور مدينة قازان

قازان - روسيا في 5 سبتمبر / وام / زار وفد من وزارة الداخلية، برئاسة العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، المعرض الدولي لوسائل ضمان الأمن الشامل "الأمن المتكامل"، المقام في مدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية ، والذي تنظمه وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع جمهورية تتارستان، وذلك في إطار تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في مجالات الأمن وإدارة الطوارئ والأزمات، والتعرف على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة ودعم تطوير القدرات ورفع مستوى الجاهزية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والمعدات المتخصصة في مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث، وحماية المنشآت والبنية التحتية، إلى جانب تقنيات الطائرات المسيرة والروبوتات، وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والإنذار.

كما اطلع الوفد على جانب من برنامج المعرض، الذي شمل جلسات متخصصة في مجال الروبوتات، وعددا من التجارب والممارسات الحديثة.