انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026

دبي في 5 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) ، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الدوليين والإقليميين في مجالات التخدير وعلاج الألم وطب العناية المركزة ورعاية المرضى.

حضر المؤتمر سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس "اندكس القابضة"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير، والدكتور عبد الكريم العويدي العبادي رئيس رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA)،

واستقطب المؤتمر، الذي يستمر يومين في فندق ومركز مؤتمرات "لو ميريديان دبي" ، أكثر من 350 مشاركاً من 14 دولة، من بينهم أكثر من 35 متحدثاً دولياً وإقليمياً، إلى جانب مشاركة أكثر من 20 شركة.

ويعزز انعقاد مؤتمر ومعرض دبي للتخدير في دبي دور الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً للتعليم الطبي المتخصص والتبادل العلمي والتعاون المهني ، فيما يشكل ملتقىً متخصصاً لاستعراض التطورات في تقنيات التخدير ورعاية المرضى قبل الجراحة وأثناءها وبعدها وتخدير مناطق معينة من الجسم "التخدير الناحي"، وعلاج الألم المزمن وسلامة المرضى.

ويجمع برنامج المؤتمر بين الأدلة العلمية الحديثة والتقنيات الناشئة ورؤى الخبراء، بما يدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة والارتقاء برعاية المرضى.

ويتناول المؤتمر، من خلال 10 جلسات علمية وورشتي عمل و16 عرضاً لملصقات علمية، مجموعة واسعة من الأولويات السريرية، ضمن برنامج يجمع بين نقاشات الخبراء والتدريب العملي واستعراض الأبحاث.

وركز اليوم الأول للمؤتمر على التعافي المعزز بعد الجراحة، والأسس العلمية للألم، وتقييم الأدلة العلمية، والتخدير الدقيق المخصص لكل حالة، والحالات الطارئة المرتبطة بالولادة ، وناقش سبل تحسين الحالة الغذائية للمرضى ذوي الحالات الحرجة قبل الجراحة، ومستجدات بروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحة (ERAS)، بما في ذلك تطبيقها في الإجراءات القلبية؛ وتقييم الألم وآلياته العصبية وعلاجه بالأدوية ، والألم الناتج عن خلل في الجهاز العصبي والألم المزمن وأساليب تفسير الأدلة الطبية .

كما ناقش الحدث عدة موضوعات ، مثل التميز المهني ، ومراقبة الوظائف العصبية العضلية ، ومؤشرات الدورة الدموية ، وأساليب الحد من فقدان الدم وتقليل الحاجة إلى نقله في حالات نزف ما بعد الولادة وحالات الطوارئ المرتبطة بالولادة، بما فيها الصدمة التوليدية واعتلال عضلة القلب المرتبط بفترة الولادة.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد ندوتين علميتين مصاحبتين بدعم عدد من الشركاء في القطاع، إلى جانب ورشة متخصصة امتدت ليوم كامل حول إدارة الحالات الصعبة لمجرى الهواء، وأتاحت للمشاركين تدريباً عملياً على التقنيات المتقدمة لتقييم مجرى الهواء، وتزويد المرضى بالأكسجين، وتركيب أنبوب التنفس الاصطناعي (التنبيب) لدى البالغين والأطفال.

وقال الدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير إن المؤتمر يجمع تخصصات متكاملة تسهم في رعاية المريض طوال رحلة العلاج الجراحي، بدءاً من التخدير والرعاية قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، وصولاً إلى طب العناية المركزة وعلاج الألم ، ويتيح للمتخصصين فرصة قيّمة لدراسة كيفية الاستفادة من التطورات في هذه المجالات في اتخاذ قرارات سريرية مدروسة، وتعزيز سلامة المرضى، وتحقيق نتائج علاجية أفضل.

وأكد أن الحدث يعكس مكانة دبي الراسخة مركزاً إقليمياً للتميز الطبي والتعليم الطبي المتقدم والابتكار في الرعاية الصحية، وقدرتها على جمع الخبرات الإقليمية والدولية لمناقشة الأولويات التي تسهم في صياغة مستقبل رعاية المرضى.

ويحظى مؤتمر ومعرض دبي للتخدير (DACE 2026) باعتماد هيئة الصحة بدبي (DHA)، مع 27.5 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME)، تشمل المؤتمر وورش العمل، ما يعزز القيمة العلمية والمهنية للمؤتمر، ويدعم جهود التطوير المهني المستمر للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وإلى جانب البرنامج العلمي، يجمع المعرض المصاحب المشاركين بالشركات التي تقدم تقنيات وحلولاً في مجالات التخدير ومراقبة المرضى وعلاج الألم وطب العناية المركزة ، ويتيح لهم التواصل مباشرة مع ممثلي القطاع والاطلاع على التطورات ذات الصلة بالممارسة السريرية.

وينظم مؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026 من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم (PAFSA).