الجودو الإماراتي يشارك بـ5 لاعبين في آسياد وأولمبياد داكار

أبوظبي في 5 سبتمبر/ وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 5 لاعبين في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، في اليابان، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب، بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.

وتضم القائمة 4 لاعبين هم نجاد كازبيك تحت 73 كجم ، وجورجي إلباكيف تحت 81 كجم ، ومحمد مراد تحت 90 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم، بينما سيشارك حمدان المازمي في أولمبياد داكار.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن المشاركة في الآسياد تكتسب أهمية كبرى للبناء على المكتسبات المحققة في النسخة ال19 بالصين، بعدما حصد المنتخب 3 ميداليات، بواقع ذهبية للاعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبرونزية جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، ثم برونزية زميله ظافر كوسوفو بوزن تحت 100 كجم.

وأوضح أن المنتخب يخوض المنافسة في اليابان وداكار بأفضل مستويات الإعداد من خلال مراحل مختلفة حسب رؤية الأجهزة الفنية، ومعايير هذه الاستحقاقات، من بينها فترة الإعداد الحالية في مدينة غوداوري بجورجيا، حتى 15 سبتمبر الجاري وقبل الانتقال إلى اليابان.

وأشار الدرعي إلى أن اللاعب حمدان المازمي خضع لإعداد مماثل انطلاقا من برنامج التأهيل والتدريب الدولي للمراحل السنية، بإشراف الاتحاد الدولي في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ثم المعسكر الدولي في جورجيا من 12 إلى 25 أغسطس الماضي.