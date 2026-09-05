سيف بن زايد يتفقد عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026

أبوظبي في 5 سبتمبر/ وام / زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي تنظمه مجموعة "أدنيك"بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويقام في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من نخبة الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية المتخصصة ضمن 15 قطاعاً تشمل الصيد والفروسية والصقارة والمحافظة على التراث والرحلات البرية والأنشطة الخارجية.

وتفقد سموه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، واطلع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتطورة في مجالات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية، إلى جانب المبادرات والمشاريع التي تركز على الابتكار والاستدامة وحماية البيئة وصون الموروث الثقافي.

كما التقى سموه عدداً من العارضين والمشاركين، واستمع إلى شرح حول ما تقدمه الشركات والمؤسسات من ابتكارات ومنتجات وحلول، ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها التاريخية والثقافية.