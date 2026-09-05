طقس الغد غائم جزئيا

أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:37 والجزرالأول عند الساعة 04:25.

بحر عمان: : خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:01 والمد الثاني 07:11 والجزر الأول عند الساعة 11:11 والجزر الثاني عند الساعة 23:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 34 60 25

دبي 40 31 80 35

الشارقة 43 31 70 30

عجمان 40 31 80 35

أم القيوين 40 31 70 30

رأس الخيمة 43 32 70 30

الفجيرة 36 31 85 30

العـين 43 32 55 20

ليوا 44 32 50 15

الرويس 42 31 75 20

السلع 42 32 70 20

دلـمـا 39 33 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 75 55

أبو موسى 38 33 75 55