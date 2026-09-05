«الإمارات للدراجات "يمدد عقد بوجاتشار حتى 2032 ويعلن انتهاء موسمه للإصابة

أبوظبي في 5 سبتمبر /وام/ أعلن فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية اليوم تمديد عقد نجمه السلوفيني وبطل العالم تادي بوجاتشار حتى نهاية موسم 2032، في خطوة تؤكد استمرار الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

وانضم بوجاتشار إلى الفريق عام 2019، وأسهم منذ ذلك الحين في تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج البارزة، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق وركائزه الأساسية.

وفي الوقت ذاته، أعلن الفريق انتهاء موسم بوجاتشار 2026، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في طواف إسبانيا، وذلك بعد تقييم حالته الصحية بالتنسيق مع الجهازين الطبي والفني.

وأوضح الدكتور أدريان روتونو، المدير الطبي للفريق، أن اللاعب يحقق تقدماً جيداً بعد الجراحة، إلا أن الإصابات التي تعرض لها، وتشمل ارتجاجاً في الدماغ، وكسرًا مستقراً في الفقرة العنقية السابعة، وكسرًا مفتوحاً في عظمة الترقوة، تستدعي استكمال برنامج تأهيلي متدرج قبل العودة إلى التدريبات والمنافسات بعد الحصول على الموافقة الطبية.

من جانبه، أكد ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي، أن بوجاتشار يمثل عنصراً محورياً في مسيرة الفريق، مشدداً على أن تعافيه الكامل يبقى الأولوية، وأن عودته إلى السباقات ستكون فور اكتمال جاهزيته.