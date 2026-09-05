أكثر من ألفي مشارك في فعاليات "الظفرة للرماية" بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 5 سبتمبر/وام/أعلن نادي الظفرة للرماية عن أكثر من 2000 مشارك ومشاركة في فعاليات "الرماية الإلكترونية" في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، منذ 28 أغسطس الماضي وحتى اليوم، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح أن الأقبال الكبير من زوار المعرض على فعاليات الرماية الإلكترونية، بحضور أولياء أمورهم، يؤكد تنامي الشغف بهذه الرياضة لدى الفئات المختلفة في المجتمع، والحرص على تعلم أساسياتها ومهاراتها.

وقال عبدالله حمد المري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن الهدف من المشاركة في المعرض هو تعزيز الدور المجتمعي بالنادي، ونشر ثقافة ممارسة رياضة الرماية، لارتباطها الكبير بالتراث الوطني لدولة الإمارات، وهويتها الثقافية، ودورها المحوري في تعزيز قيم الشجاعة والمهارة والذكاء.

وأشار إلى أن النادي وفي ظل دعم مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على توفير بيئة آمنة لممارسي هذه الرياضة، وتحفيزهم على إتقان مهاراتها، خصوصا أن الرماية الإلكترونية في جناح النادي بالمعرض تحفز المشاركين على قياس قدراتهم من خلال إظهار النتائج بصورة مباشرة في الشاشة الإلكترونية.